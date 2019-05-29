水陸兩棲！中華醫大智障生 勇奪2屆夏季特奧3金

2019-05-29 12:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕就讀中華醫事科大長期照顧系的曾怡瑄，雖有智能障礙，但她勤奮不懈，突破自我極限，4年來，在2屆夏季特殊奧運中的游泳與田徑等項目，勇奪3金2銅，「水陸兩棲」的優異表現，今天獲頒教育部的獎助學金。

華醫今天頒發特殊教育獎助學金，表揚154位身心障礙生，總額逾306萬元；典禮在圖書館旁的開放空間舉行，校方特別設計「尋寶啟航．築夢輝煌」的活動主題，勉勵大家不畏航行中的風浪，勇敢揚帆，實現自己的夢想，場面溫馨。

獎助學金從1萬至4萬不等，調理保健技術系應屆畢業的曹逸凡，有多重障礙，小時候因腦膜炎導致視神經萎縮，僅剩右眼矯正後勉強0.1的視力，但他仍奮發向上，並未放棄自己。

39歲的曹逸凡說，他要比一般生多花4、5倍的學習時間，到社會工作後，受限於自己的狀況，就轉而從事視障按摩，並考取華醫，專業進修。

即將畢業的曹逸凡， 已考取生物醫學研究所調理保健組，將於華醫攻讀碩士學位，在自己專精的領域上繼續深造。

而長期照顧系大二的曾怡瑄，課業學習的過程雖然跟不上同儕，但她沒有因此侷限自己的發展，在擅長的游泳、田徑方面有優異的表現，被選為中華台北特奧代表團的選手，更擔任授旗典禮的代表。

曾怡瑄參加今年的夏季特殊奧運，於百米短跑與400公尺接力等項目奪得金牌，在400公尺個人賽也拿到銅牌，表現傑出。

其實曾怡瑄參加2015夏季特奧，在200公尺混合式也勇奪金牌，100蛙式獲得銅牌，水陸兩棲的精彩表現，贏得師長讚賞。

校長曾信超致詞時指出，一般生想達到教育部獎助學金標準已很難得，何況身心障礙者，他們需要克服諸多的橫逆，能有優異的表現，更顯可貴；不畏困境、勇往直前的精神與毅力，令人敬佩，也是華醫的榮耀。

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