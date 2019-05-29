北市勞動安全獎表揚活動 柯P空中揭示職業安全宣言

2019-05-29 11:51

〔記者蔡思培／台北報導〕北市勞動局今天舉辦「台北市勞動安全獎表揚活動」，表揚共60個單位與人員。台北市長柯文哲表示，感謝大家對於勞動安全的努力，希望未來北市勞動、安全、衛生都能做得更好。

柯文哲今出席台北市勞動安全獎表揚活動，並與勞動局長賴香伶、勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉及台北市勞動檢查處處長江明志穿戴安全帽、安全帶，搭乘高空工作車上升到約3公尺的高度。四人在高空中揭示台北市政府2019年捍衛職業安全宣言，希望實現零職災職場新未來、打造移居永續的台北城市。

柯文哲在致詞稱讚今年參加的事業單位，也提到今年的獎項從49項增加到60項。他非常感謝現場獲獎者對於勞動安全的努力，也期盼大家未來繼續努力，讓台北市的勞動、安全、衛生都做得更好。

這次勞動安全獎包括優良單位、優良人員、工安創意獎、特殊貢獻獎、績優健康職場單位、績優職安卡辦理單位等獎項。獲獎單位包括台北大眾捷運、台北市立動物園、國防醫學院三軍總醫院、統一超商、英業達等單位。

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