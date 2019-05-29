首屆台中購物節 看電影也能抽豪宅

2019-05-29 11:19

〔記者張菁雅／台中報導〕首屆台中購物節將在7月10日至8月18日登場，民眾消費累計滿500元即可參加抽獎，大獎包括千萬精品豪宅、汽車等，台中市10家影城業者不但成為購物節的優惠商店，同時提供各式優惠，讓民眾看電影享優惠，還能抽豪宅。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，以前少有影城加入購物節活動，這次包括日日新大戲院、秀泰影城、時代影城、華威台中影城、凱擘影城、萬代福影城、新光影城、親親戲院、豐原i89豪華影城、豐源國際影城，都成為台中購物節優惠商店，讓活動更多元、豐富，市府也會透過活動平台，幫助業者宣傳，達到市府、業者與消費三贏的局面。

吳皇昇指出，在台中購物節期間，前往上述10大影城看電影，業者將提供票價優惠、套票折扣、購票贈送爆米花、影城周邊商品特價等優惠，將可帶動觀影熱潮。

經發局長高禩翔則表示，民眾在台中購物節期間消費累計滿500元，上網登錄即可參加抽獎，有機會抽中千萬豪宅、進口名車、國產房車、電動機車、入住總統套房等，歡迎大家踴躍到台中消費。

台中市電影公會理事長王光輝也說，業者提供的優惠約為票價的1成，台中購物節期間正好是暑假，將有強檔影片上映，而市府準備的獎項有很大吸引力，業者加入活動，相信有加分效果。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法