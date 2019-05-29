蔡明亮《你的臉》高雄電影館獨家上映 6/1連三場映後座談

2019-05-29 11:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國際名導蔡明亮最新作品《你的臉》將於6月1日起，在高雄市電影館獨家上映，蔡明亮也將於高雄首映當日舉辦三場映後座談，和南部影迷分享創作概念。

《你的臉》是全台影迷引頸期盼的年度鉅作，繼去年威尼斯影展全球首映、獲選金馬影展閉幕影片等殊榮；該片僅於台北光點華山與高雄市電影館兩地限量放映，電影館場次總計8場，每場並加映蔡明亮最新短片《光》，帶來電影藝術的美妙之光。

電影館表示，《你的臉》創新了電影藝術的敘事手法，以非劇情片也非紀錄片的形式，在電影中展現了包括金馬影帝李康生等13張臉部特寫，透過細緻的燈光及長鏡頭的拍攝，將所有人臉上的痕跡、斑紋表現得淋漓盡致。

蔡明亮導演的革命伙伴李康生在片中展現「影帝級」的表演內涵，專注的表情令人神迷，不過李康生表示這次的拍攝過程中讓他有些抗拒，因為導演不斷挖掘他內心不願說出來的祕密。

《你的臉》也邀請到日本配樂大師坂本龍一操刀，蔡明亮導演盛讚：「花了二十年，終於找到我要的配樂」。蔡明亮特別呼籲南部影迷，「每個人的臉都是歲月的故事，不用說就已經很夠看了」，千萬別錯過電影館的獨家放映，絕對會帶給大家從所未有的電影體驗，顛覆「看」電影的想像。

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