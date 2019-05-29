紅了！爆「美的好朋友」黑幕 一堆大咖都想找他當小編

2019-05-29 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕在網路擁有眾多粉絲的醫療媒體「MedPartner美的好朋友」昨遭離職小編爆料，指團隊從頭到尾只有一位醫師，就是創辦人柳林瑋，且背後還有許多財務、稅務黑幕，社運人士王奕凱也留言說「柳林偉這樣搞，算是詐欺了吧。」柳林瑋昨晚間雖開直播滅火，但遭網友紛紛提出質疑，爆料小編也另外在臉書成立「美的好朋友不告訴你的事」，引來不少公眾人物留言聲援，其中包含民進黨立委陳明文、趙天麟，藝人邵庭等。

美的好朋友爆黑幕 王奕凱：這算詐欺吧

「MedPartner美的好朋友」離職小編昨日發文爆料，指網路上雖有許多網友關注「美的好朋友」，甚至一度有多達5千個定期付費定閱會員，「美的好朋友」的主要資金來源也是來自這些粉絲的付費訂閱，但「美的好朋友」其實從頭到尾只有一位醫師，那就是身兼公司負責人的柳林瑋，而非粉絲以為是由許多醫師、藥師、營養師所組成的專業醫療團隊。

爆料小編在文中也指出，最一開始確實有藥師及營養師加入團隊，卻因柳林瑋的找藉口威脅提告、說話不算話未給予答應好的月薪，加上柳林瑋涉嫌強制猥褻、性侵案件，因此都陸續離開團隊。之後有粉絲察覺文章品質下降，因為後來其實是由化學碩士及公衛碩士擔任寫手，但標題還是加上醫師圖文完整說明來藉此獲得外界信任。小編在文中也揭露其他財務、稅務黑幕。

雖然該則爆料在「美的好朋友」粉專發布沒多久就被移除，柳林瑋於昨晚間也開直播強調，稱有人盜用權限發布與事實有出入的內容，並強調自己不是一人團隊，稱團隊還有很多醫師、藥師、營養師、物理治療師等朋友當顧問，不過他無法公布合作醫師名單，只能由合作醫師自行決定是否公布。柳林瑋也強調，他確實創辦了「雪谷網路有限公司」，但一開始就講清楚不是捐獻、捐款或內容付費，而是「訂閱集資」。

不過針對柳林瑋的相關說法，網友似乎並不買帳，紛紛提出不同質疑，柳林瑋余直播中也道歉，坦承本次澄清有些倉促，後續將整理相關資料讓外界更清楚狀況。

在原始爆料文被移除後，爆料小編則是在另外成立的臉書粉專「美的好朋友不告訴你的事」PO出備份爆料文，粉專成立不到一天就超過1.7萬人按讚關注，且還引來不少公眾人物留言聲援，像是民進黨立委趙天麟表示有律師顧問團，有需要可洽詢。由於小編在發文時也提到，此事爆發後應該沒有人敢在用他當小編，立委陳明文在留言時則是表示「履歷來來」並稱「不要跟偶們嘉義搶小編」，藝人邵庭也說「小編我需要你」，另包含鏡週刊、農傳媒、太報網路媒體等媒體也都留言向爆料小編拋出橄欖枝。至於社運人士王奕凱則是留言說「柳林偉這樣搞，算是詐欺了吧。」

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