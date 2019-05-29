大都會客運暨台北客運「9028新店-蘇澳」路線端午連假享優惠！

2019-05-29 08:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕端午連假3天假期將至，大都會客運暨台北客運「9028新店-蘇澳」路線，配合交通部公路總局推出全票票價優惠，各區間票價可享約83折至76折優惠，例如新店─蘇澳原價174元，連假優惠價145元，。

還包括新店－蘇澳國中145元（原價174元）、新店－冬山120元（144元）、新店－羅東100元（120元）、新店－五結100元（120元）、新店－坪林40元（52元）、坪林－羅東60元（76元）、坪林－五結60元（76元）。

大都會客運暨台北客運總經理李建文說，除票價優惠外，配合交通部東部轉乘優惠政策，於8月31日前，使用電子票證搭乘宜花東鐵路、市區客運及公路客運轉乘9028國道路線，還可再享全票21元、半票11元的轉乘優惠，雙重優惠下最低約可享71折。

除轉乘9028國道路線享轉乘優惠外，搭乘9028國道路線轉乘宜蘭市區客運或轉乘雙北市區公車，10小時內亦可享一段票免費，雙向轉乘皆享優惠。

李建文說，端午連假返鄉團圓及闔家出遊，利用北宜國道客運，有大客車專用匝道可不受匝道儀控管制優先通行，免除塞車煩惱。

相關班次皆於各場站公告，歡迎民眾至新店大坪林及羅東轉運站售票櫃台查詢班次資訊，或下載公路總局iBus app。

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