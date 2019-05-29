鎮長樂當「種花郎」 打造竹山花園城市

2019-05-29 08:06

〔記者謝介裕／南投報導〕繼路面坑洞修補、路樹修剪、喜喪事垃圾清理後，南投縣竹山鎮公所清潔隊「特有」服務項目，近來又增加「花卉培育」，連清潔隊長退休的現任鎮長陳東睦，也樂當「種花郎」，與清潔隊員們一起朝打造「花園城市」目標邁進。

竹山市區最近從菸草站、竹文化園區、母愛公園迄員林客運等公共場所，在公所推動「轉角『花』現幸福」計畫下，原先雜草叢生的角落，已陸續被五顏六色的花卉替代，使得環境變得美麗、乾淨，予人有脫胎換骨之感。

值得一提的是，這些花卉都是出自於清潔隊員之手，從去年12月開始，在隊上開闢花圃，全體隊員從幼苗、種植、澆花、施肥一手包辦，每座花台都是利用民眾不要的木材修補、油漆、裝訂後成為花兒的「家」，更增添資源回收再利用的環保教育意義。

竹山鎮長陳東睦表示，在環境維護過程中，角落最易被人遺忘或忽略，公所起初以道路及社區角落或畸零地為主，之後才擴及全鎮公共場所，包括社區活動中心、集會所、寺廟、學校等，只要符合公眾用途，均可向公所清潔隊提出申請。

而第1批種植的花卉有美女櫻、雜交石竹、四季海棠、矮牽牛等共3萬株；第2批則增加向日葵、蜀葵花、萬壽菊等花種，目前鎮內包府千歲、番薯媽媽等志工團體，也都紛紛響應認養維護花圃、花台工作，相信在官民同心協力下，不久的將來竹山花園城市夢想定能實現！

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