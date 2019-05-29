05/29 各報重點新聞一覽

2019-05-29 06:15

自由時報

上週就診人次破萬 腸病毒本週進流行期

腸病毒疫情恐攀升高峰！衛福部疾管署昨公布，上週腸病毒新增一例重症，門急診就診共高達一萬○○二五人次，較前一週增加十六．八％，已近流行閾值一萬○五○○人次，最快本週進入流行期。

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蔡賴二會 仍執己見 蔡強調團結 賴希望完成初選

民進黨總統初選紛擾迄未平息，中執會今將繼續討論總統初選事宜，蔡英文總統與前行政院長賴清德昨下午二時在友人牽線下，於陽明山友人家中雙人對談，這也是民進黨總統初選開跑後，雙方第二次會面。不過據了解，兩人各有堅持，未能取得共識。蔡、賴之爭的戰線延長到今天中執會。

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科技巨頭齊聚 台北電腦展大勝上海

亞洲區指標電子展包括在我國舉辦的Computex Taipei（台北國際電腦展）與中國上海CES Asia（上海亞洲消費電子展），從去年參與廠商、國際買主等數據分析，我國Computex Taipei完勝上海CES Asia；而受美中貿易戰衝擊，昨登場的Computex Taipei齊聚全球科技大咖的微軟、英特爾、ＡＭＤ、NVIDIA及美光等，即將舉行的上海CES Asia恐僅剩華為、聯想等中國自家品牌撐場面。

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蘋果日報

跌破眼鏡《蘋果》首份手機民調 對戰韓國瑜 蔡英文不升反降

跌破眼鏡！蔡英文手機民調竟無優勢。民進黨總統初選，蔡力倡民調納手機藉此拉抬民調，但《蘋果》委託典通公司進行全手機民調卻發現，蔡手機民調支持率竟比巿話民調低。韓國瑜手機民調雖低於巿話民調，但支持率仍是藍綠白可能總統參選人第1名。值得注意的是，賴上周拋出與韓對比民調決勝負新方案，但手機民調顯示賴不敵韓，若民進黨採此新制，賴恐自斷總統路。

震驚日本 狂男隨機屠童2死 持雙刀喊「殺了你們」犯案後自戕

「我要殺了你們」日本神奈川縣昨早驚傳隨機砍人事件，震驚社會！一名男子昨早持雙刀隨機砍殺等校車的小學生跟家長，釀成2死17輕重傷的悲劇。兇手犯案後跑到校車後方持刀自刎身亡，警方在他的背包裡找到另外2把未使用的日式菜刀，懷疑男子是有計劃地殺害小學生，還在調查他的殺人動機。

聯合報

中選會主委人事…藍綠全武行水球大戰 李進勇過關

立法院昨天處理中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，藍綠兩黨爆發激烈衝突，一度上演全武行，但最後李進勇仍獲得六十五張同意票，獲立法院同意出任中選會主委。立法院行使人事同意權之前，中選會委員張淑中遞交辭職函，她表示，法制化後的中選會主委，至少皆為無黨籍，爭議不大；原以為李進勇會因為爭議自動退出，但人事案過關已在眼前，「核心價值不對」，她已無意再任中選會委員。

王金平揭祕辛：扁曾派蔡找宋化解對立

立法院前院長王金平昨天接受本報專訪時透露一樁政治祕辛，他說，前總統陳水扁為化解台灣內部對立、尋求政黨和解，曾找他居間穿梭，盼與國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜合作，時任陸委會主委的蔡英文也參與其中；他批評蔡總統執政三年朝野更對立、兩岸不穩定，「陳水扁都知道要做，蔡英文卻什麼都不做」，所以他才要出來承擔，解決台灣的大問題。

中國時報

李進勇掌中選會 藍綠全武行

在國民黨團強力杯葛，藍綠數度爆發肢體衝突下，立法院昨（28）日仍以65張同意票通過中選會主委李進勇人事案。混亂場面的另一頭，中選會委員張淑中因無法認同李進勇人事案，昨日辭去委員職務，行政院亦火速准辭。

陸軍戰術輪車撞崗哨 官兵15傷

陸軍第六軍團裝甲第542旅28日下午進行漢光演習時，1輛中型戰術輪車疑似突然失控，撞上營區內路旁廢棄崗哨，車上15名官兵送醫，其中4人有骨折、氣胸等傷勢，再送往竹北東元醫院救治後轉送龍潭804醫院，所幸均無大礙，事故原因由軍方調查中。

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