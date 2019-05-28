高雄玉荷包 今年拍賣價創歷史新高

2019-05-28 23:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包今年遇上72年來最溫暖的冬天，造成產量剩下不到3成，是40多年來最慘，今拍賣市場價格創新高，目前每公斤166元，比去年高出將近3倍，拍賣量收不到2成，連每年為期2周鳳荔季，今年因沒量縮短為2天。

高市荔枝種植面積超過3300公頃，面積及產量都是全國第一，尤以玉荷包荔枝占整體7成5，以大樹區種植面積最多，果肉Q彈又結實多汁，甜度可達20度以上，甜蜜好滋味令人難忘，經濟產值高達12億元。

市府農業局表示，今年是72年來最溫暖的冬天，高市玉荷包因暖冬不冷，造成開花率約3成，連帶衝擊產量剩下不到3成，是40多年來最慘的一次，許多果園沒有開花，農民只能忍痛放棄，被迫明年重新再來，但品質正常不受影響。

大樹果菜批發市場已有30年，今玉荷包拍賣價格創新高，目前每公斤平均價166元，比去年拍賣均價每公斤59.4元，高出將近3倍價格，更勝過之前霸王級寒流當年的拍賣均價每公斤124.7元。

值得一提的是，玉荷包去年也是減產，拍賣量大約3成，沒想到今年拍賣量更少，整體拍賣量不到2成，迄今僅收13.6噸，遠不及去年一半，今年預估可收100噸；若以市價每斤來換算，每顆果實大約10元，堪稱是物以稀為貴。

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