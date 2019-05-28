醫病》皮膚發黃發癢、尿尿呈茶色 可能是罕見癌症先兆！

2019-05-28 22:06

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄80歲阿嬤近來皮膚發黃、發癢，尿液呈茶色，糞便也變灰白色，原以為是食物過敏或木瓜吃太多，但就醫檢查，竟罹患罕見的十二指腸壺腹癌，經手術4小時切除腫瘤後，皮膚黃疸現象改善，出院返家。

高雄健仁醫院外科醫師蔡明憲表示，十二指腸壺腹位於十二指腸、膽道及胰臟的三叉路口，保持通暢，膽汁、胰液才能流到十二指腸，若病變、阻塞，膽汁受阻會出現黃疸現象，皮膚發黃、發癢，膽汁無法進入十二指腸，糞便也從黃色變灰白色。

蔡明憲說，這名阿嬤近一個月來皮膚發黃、發癢，尿液變茶色，糞便變灰白色，家人以為她食物過敏，或吃太多木瓜，因為木瓜吃多了，胡蘿蔔素在體內一時無法代謝完，沉積皮膚變黃，但這與肝臟異常、膽道阻塞的黃疸不同。

阿嬤住院檢查後，發現罹患罕見的十二指腸壺腹癌，腫瘤約為1.8公分，讓阿嬤及家人擔心不已。所幸阿嬤早期診治，癌細胞未轉移，接受胰頭十二指腸切除手術，手術後，皮膚黃疸現象迅速改善，並順利出院。

蔡明憲說，十二指腸壺腹癌屬少見的癌症，好發於中老年人，典型的症狀包括：黃疸、食慾不振、灰白便、黑便、貧血等。手術治療需切除胰臟頭部、十二指腸、膽囊、膽管等構造後，再一一重建，手術需4個小時，是消化外科中的重大手術，文獻報告併發症比率約20-40%，術後死亡率約1-3%。

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