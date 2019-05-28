審計部金門縣審計室 今歡喜入新厝

2019-05-28 23:23

〔記者吳正庭／金門報導〕審計部福建省金門縣審計室今天舉行新建辦公廳舍落成啟用儀式，審計長林慶隆專程跨海主持，細數審計室多次覓地，最終仍非常有緣地重返舊址，也期盼同仁在這塊福地又充滿金門味道的辦公廳舍工作，為金門提供更優質的服務。

林慶隆說，福建省審計處於2001年配合精省，審計處業務改由基隆市審計室兼辦；隨著金門政務發展，包括縣府預算規模越大，後來透過全國縣市議長聯誼會的提案，認為審計機闗應在地提供方便服務，因此在2009年到金門拜會後，循行政程序，終於在2011年1月1日，在金門、澎湖設立審計室。

林慶隆說，審計部和這棟新建辦公廳舍的地非常有緣，早在20多年前，國有財產局就撥給福建省審計處，但當時預算執行的不是很順利，地交還給國有財產局；後來重新在金湖鎮找了一塊地，因考量地區農業排水，計畫暫停；廳舍現址原機關不使用又交還國有財產局，經行政院同意撥用促成新建辦公廳舍，可見這塊金門在地人所說的福地和審計部非常有緣分。

縣長楊鎮浯說，新建辦公廳舍再往裡面走，就是供奉金門人「恩主公」的牧馬侯祠，期盼金門審計室在為金門節流的同時，也能協助金門做有效的開展。縣議長洪允典感謝林慶隆親自造訪，更不忘要求審計部多照顧金門審計室人員的權益。

福建省金門縣審計室表示，新建辦公廳舍是1棟地上4層之鋼筋混凝土構造，總樓地板面積約1907平方公尺，1樓及2樓規劃為辦公室、檔案室、會客室及史料室，3樓為會議室及文康室；建築外觀融合金門閩南建築特色，馬背屋瓦巍然聳立，磚紅外觀莊嚴樸實，辦公環境舒適。

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