奇！他種的茄子金黃色 形狀像茂谷柑…

2019-05-28 22:26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣林姓茄子達人種植1000株外來品種茄子，最近陸續採收，有些茄子長得奇形怪狀，顛覆一般人消費者的想像。

林姓農友在冬山鄉的茄子園種植越南茄、紫光茄、泰國茄，還有不少不知名的品種，有圓形、長條狀、橢圓形、茂谷柑形狀，顏色方面有紫色、綠色、金黃，讓人眼花撩亂。

茄園中，越南茄占80％，5到12月都是收成期，台灣人不太習慣外來種口味，林姓農民種植的外國茄子，委託盤商賣給異國料理專賣店，其中的越南茄，經過專人料理，成為越南人喜愛的美食。

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