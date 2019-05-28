oBike變街頭垃圾 北市交通局：目標月底前完成清除

2019-05-28 20:23

〔記者林家宇／台北報導〕無樁共享單車oBike在2017年攻佔台北街頭，但新加坡總部已於去年6月宣布倒閉，10月台灣子公司也大量裁減人力，旗下自行車遭四處棄置，至今已成街頭垃圾，得由北市府善後。北市議員指出，目前仍不斷接到oBike散落市區的通報，建議交通局可辦理專案徹底掃蕩。交通局長陳學台表示，目前已在全力清除，看到一輛清一輛，目標5月底前讓oBike在台北街頭消失。

陳學台今日於市議會交通委員會中指出，目前已和oBike失聯，加上營運App已經下架，沒有辦法借、還車，因此現行的策略是「看到一輛清一輛」，當作廢棄車輛拖吊，目標是5月底前大舉清除，讓oBike消失在北市道路。

北市議員潘懷宗質疑，市府近期通過「臺北市共享運具經營業管理辦法」，那當年為何在自治條例通過前就核准oBike？是否該有人負責？陳學台表示，oBike在2017年5月開始投車，當時還不需要申請無法可管，之後才訂定自治條例。

議員徐巧芯表示，雖然市府一直有在動作，但oBike仍散置各處，是否考慮聯合民政警系統，全面動起來，否則還是有民眾不清楚oBike的營運狀況，議員戴錫欽也建議辦理專案掃蕩。陳學台表示，已協調民政局請里長通報，目前已清完中正、萬華、大安、文山4區，今日也出動12輛車持續清除另外8個行政區。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法