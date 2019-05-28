台南流浪犬降到3千隻以下 墳墓用地規劃新動物之家

2019-05-28 22:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南學甲區日前1對父女疑似因流浪狗造成意外，成為社會事件，南市動保處今（28）日在市政會議報告「毛小孩管理政策」，市長黃偉哲表示，零撲殺是南市政策，也是市民關注焦點，一定要與民眾溝通，相關政策執行，務必提供正確資訊，不要讓「捕捉」誤傳為「捕殺」，造成不必要的民怨。

動保處歷年統計台南流浪犬數量，自2012年的9195隻，已降至2018年的2776隻；其中以安南區分布最多，其次是七股區370隻。

動保處長吳名彬說，為了源頭管理，針對流浪犬主要是以捕捉、絕育、認養（TNA）與捕捉、絕育、施打狂犬病疫苗、原地暫置（TNVR）來處理；針對半野放式家犬，動保處則是爭取中央補助三合一（絕育、寵物登記、打狂犬病疫苗）下鄉進行絕育工作。

針對流浪犬絕育，動保處指出，自2012年起每年編列市款600萬元，與民間團體合作辦理TNVR，每年皆執行2000隻以上流浪犬絕育，規劃2020年增列經費強化施作TNVR量能。

此外，中期規劃以學甲區環保局掩埋場地搭建臨時收容區，長期則是預計在學甲區第6公墓特農區的墳墓用地2.84公頃（已遷葬），規劃設立新動物之家，收容數量可以達2千至4千隻左右。

黃偉哲表示，針對流浪狗長期群聚的區域，要與當地的民眾與保育人士多溝通，務必做好源頭管理，並提出更多收容、訓練與認領養辦法，台南在零撲殺政策下，能夠營造民眾與毛小孩共存的友善環境。

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