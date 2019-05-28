疫病》高市出現全國第2例本土日本腦炎 患者疑在美濃中鏢

2019-05-28 20:03

〔記者方志賢／高雄報導〕繼本月17日高雄市苓雅區出現今年全台首例日本腦炎病例後，高雄市衛生局今又發布，一名三民區50歲男子，本月11日陪同老婆回美濃區娘家，疑被病媒蚊叮咬感染日本腦炎，今確診為全國第2例本土日本腦炎病例。

衛生局表示，男子有糖尿病史，住在三民區，近期無國外旅遊史及動物接觸史，本月20日發燒，22日出現情緒不穩、說話不清楚等症狀，由家屬送至醫學中心看診並收治住院。

衛生局說，病患於24日通報疑似日本腦炎，今日經疾管署研判為全國第2例本土日本腦炎確診病例。目前患者已退燒、意識清楚，仍在加護病房住院治療中。另對同住妻子及3位接觸者採檢送驗，目前皆無疑似症狀。

衛生局說，疫調發現，病患主要活動地點以三民區住家及工作地為主，住家附近無豬舍及水稻田等高風險環境。惟11日曾陪同老婆返回美濃區娘家，該處附近有水田、附近約250公尺有一處畜牧場、距離3公里內有3處畜牧場。

衛生局今在住家附近多處水稻田查獲3斑家蚊幼蟲，依個案潛伏期活動史研判感染地為美濃區。

衛生局說，日本腦炎每年5至10月為流行季節，其中6至7月為流行高峰期，高雄市今年截至目前共2例確定病例（去年同期5例），目前最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗。

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