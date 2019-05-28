從跨海應援到網路串連 戰後台灣社運特展看見社運的故事

2019-05-28 22:22

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣今日的民主是許多社會運動參與者推動改革的成果，國立台灣歷史博物館「迫力‧破力：戰後台灣社會運動特展」，透過當代多場社運的物件、訪談紀錄，帶民眾看見社運幕後的故事，在不同的壓力下，台灣人如何集結串連，爭取權益，也從早期台灣同鄉會跨海應援文宣品，到現代的網路串連等，看到社運的轉變。

「迫力‧破力：戰後台灣社會運動特展」今天在生祥樂隊的歌聲中開幕，林生祥、樂生保留自救會、同志運動先驅祁家威等人，也分享自己的社運故事。同婚專法通過，台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，爭取同性婚姻已逾30年的祁家威今天扛著彩虹旗出席，他表示，雖然專法剛過，但在推動同性婚姻入民法的平權運動上不會停止。

社運特展共分為4大區塊，展場入口透過台灣公民現有權利、指標，對照過往相關議題的社會運動、法令等，讓參觀民眾了解自身享有的公民權利，其實是長期以來許多挑戰者爭取的結果。「暖身」單元，展出早期海外透過印刷機、廣播錄音帶，跨海應援國內的社會運動，近代的反課綱運動則是在1天之內，就能將在台南畫好的圖送到台中印刷後直達台北社運現場，新聞稿與社運現場各式文宣，呈現不同世代、群體，如何透過不同媒介、管道動員、匯集人群，預作行動準備。

「出發：戰後臺灣社會運動記事」單元則藉由近年的幾個社運案例如華航空服員罷工事件等，由物件看事件發生始末與背後因素，並有參與運動者的訪談，了解他們與運動的原因、當下面臨的狀況與心緒轉折，藉此說明運動中的多樣與多變。尾聲「一個能動的社會」，以訪談影像呈現社會大眾對社運的看法，也透過參與者情感經驗分享，看見社運前後可能面臨的壓力、挑戰，及如何讓這些情感轉化為重回日常、準備下次運動的動能，並以台史博對太陽花學運「為明日收藏」的案例，引導民眾一起思索如何在自己的本位上，以專業、行動回應當代社會正在發生的事。

展覽自即日起至明年5月17日止，展覽期間也將不定期換展，呈現社運生命力與更多元的議題。

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