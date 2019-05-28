大里第二公墓遷葬慢 民盼速遷綠美化

2019-05-28 22:14

〔記者陳建志／台中報導〕大里區第二公墓，去年5月市府就已經公告遷葬，不過至今仍有200多門尚未完成遷葬，地方抱怨進度緩慢，希望早日完成遷葬進行綠美化，市議員張滄沂邀集市府會勘；市府民政局表示，因有50多門為超過50年的無主墳墓，依法通報市府文化局文資處認定是否有保存價值，待確認無保存價值後，會在2個月內完成遷葬。

市議員張滄沂表示，大里樹王里內的第二公墓，過去原有1千多門墳墓，中投公路開闢時遷葬後，剩下約250門墳墓，因墓區阻礙民眾前往已整治的旱溪，地方都希望早日進行遷葬綠美化。

張滄沂表示，市府去年公告遷葬，要求後代在5月至7月底完成遷葬，但僅40多門完成遷葬，尚有200多門為無人認領的無主墳，地方認為遷葬進度緩慢，希望市府加快腳步，特別邀集市府民政局長吳世瑋、大里公所和樹王里長陳俞樺到場會勘。

樹王里長陳俞樺表示，三河局推動旱溪整治，並闢設兩座橋通往對岸水利園區，但樹王里民眾卻因第二公墓阻隔，無法享受這些設施，因此希望市府能早日完成遷葬，並進行綠美化，設置共融式遊具，讓社區民眾有更優質的生活環境。

市府民政局長吳世瑋今天表示，因文化部要求，凡是超過50年的墳墓，需依文資法評估是否為古蹟與保存價值，上週文資處已經到場勘查，預計下週應會有結果，若確認無保存價值，將會立即動工進行遷葬，並在2個月內完成遷葬，再交給建設局進行後續的綠美化。

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