中興高中簡紹桀夢想當音樂劇演員 勤練功如願上北藝大

2019-05-28 22:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立中興高中學生簡紹桀獲北藝大、台藝大等5校系錄取，最後他選擇北藝大戲劇系就讀，並打算畢業後赴美攻讀音樂劇表演，他在高一確定想當音樂劇演員，曾隻身赴美開拓視野，為圓夢自學聲樂、拜師學芭蕾，並天天練功，拉筋、練舞、練歌不偷懶，他說，這是辛苦但快樂的事，為圓夢會繼續努力下去。

「你還有什麼不會的？」國立中興高中學生簡紹桀的同學常這樣問他，因為他不只會彈琴、唱歌，還能拉筋劈腿、跳芭蕾舞，又畫了一手好畫，而這些才藝是他往「當百老匯音樂劇演員」夢想的必備「武功」。

簡紹桀國中時理科和英文俱佳，他原希望將來到美國太空總署工作，但高一卻發現自己愛上百老匯音樂劇，從此改變目標，決定大學朝戲劇系邁進，而最終夢想是成為美國百老匯音樂劇的演員。

高一暑假曾隻身到紐約百老匯開拓視野，回國後即開始搜尋相關的資料和音樂劇專輯，已看過五、六十部音樂劇的他，自學聲樂，並拜師學芭蕾舞，每天回家一定要練功拉筋和練歌，他說，要完成夢想就必須不斷努力。他對百老匯音樂劇的研究，還引起面試教授的興趣，跟他像朋友般聊了起來。

簡紹桀很感謝父母和學校師長都支持他，並給予很多的幫助，像音樂老師許雅惠、美術老師錢欣秀都給自己很大的發揮空間。許雅惠則說，108新課綱強調的就是學生適性發展，簡紹桀選擇表演藝術，這也是年輕人很好的舞台。

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