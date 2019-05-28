這夫妻育5子女 黃偉哲鼓掌：擬提高第6胎補助及入學保障

2019-05-28 21:54

〔記者王俊忠／台南報導〕林建忠、巫書鳳夫妻大學時都曾是模特兒，年近40歲，近日生下1對雙胞胎女兒，連同之前生的1男2女，已養育5子女。今天下午台南市長黃偉哲與市議員呂維胤、民政局長顏振標到府南戶政事務所，當面發給林建忠夫妻6萬元生育津貼，盼望透過這對夫妻「努力做人」的故事，鼓勵大家踴躍生育、「增產報國」。

黃偉哲表示，看到林建忠夫妻這麼有勇氣連續生孩子，他考慮提高台南市民生育補助，如市民生第6胎以上，「研議」每個新生兒補助提高到5萬元或是保障優先進入公幼的就學權，減輕父母教育負擔。

市議員呂維胤說，林建忠與巫書鳳是大學學長、學妹關係，兩人年輕時都曾當過模特兒，林建忠還進過凱渥，是名模林志玲的師弟。林建忠坦言，因模特兒工作收入不穩定，從事短暫時間就離開這行。

林建忠說，與妻子婚後曾一起到中國工作，妻子做平面設計、收入多些，他曾在大兒子1歲半時與妻子互換角色，由妻子外出工作；他回家當全職奶爸照顧兒子，但3個月後，事業心強的妻子仍回歸家裡做好媽媽角色，接著長女、次女相繼出世，直言帶孩子真的很辛苦，後來搬回台南定居，他去年創業做1人居家修繕服務；妻子則教跳舞。

林建忠表示，與妻子都是虔誠基督徒，因為愛孩子、為了耶穌上帝信仰，他們決定順其自然做人，沒想到第4胎竟懷了異卵女雙胞胎，這對雙胞胎姐妹於5月25日出生，妻子因為開刀還在醫院休養，感謝各界的祝福與協助。當被問到是否繼續努力做人？拚耶穌的12位門徒，林建忠笑說，好啊！

黃偉哲指出，民政局對新生兒生育津貼現行規定是第1名6千元、第2名發1萬2千元，今年修正生第3名以後，每名提高發3萬元。

市府民政局統計，去年南市新生兒登記，第1胎有6121人、第2胎4823人、第3胎1149人、第4胎226人、第5胎42人、第6胎11人、第7胎3人、第8胎3人、第9胎以上有1人。

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