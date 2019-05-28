老少共學傳承趣 弘道與清海國中攜手包粽助獨老

2019-05-28 21:41

〔記者歐素美／台中報導〕弘道老人福利基金會2015年起與清海國中合作，成立清水長青快樂學堂，今天更邀請老人與清海國中學生一起包粽，透過食藝傳承，讓學生從生活中學習長者生命經驗，更將美味的粽子贈送給弱勢家庭及長輩，提前歡度端午佳節。

清海國中二年級學生吳若綺，因阿嬤腰椎受傷無法包粽，她想學包粽給阿嬤吃，清海國中長青快樂學堂平均年齡83歲長輩獲知，利用這次活動一圓若綺的包粽夢，並藉此將包好的粽子贈送給弱勢家庭與獨居長輩，增添社會溫情與關懷。

許多學生都是第一次包粽，88歲的張梅不忘告訴學生，以前生活不好，肉粽只加菜脯、豬肉，這樣就很香、很好吃了，哪有像現在包這麼多料；有的老人則一邊包粽一邊告訴學生端午節的由來及早年端午節的趣事，讓學生聽得津津有味；學生則因手藝生澀，包出的粽子造型冏異，逗得現場阿公阿嬤哈哈大笑，氣氛溫馨有趣。

弘道老人福利基金會台中服務處主任陳國慶說，清水長青快樂學堂在清海國中成立４年，除提供在地長輩一個樂活學習的好地方，更期待再創長輩的價值與成就感，並感謝學校提供友善空間，一同推動祖孫共學課程，因有學生熱情、活力的參與，帶動了清水學堂高齡長輩，讓他們覺得自己老有所用，晚年生活更豐富精彩。

清海國中校長賴勝豐說，老少共學是歐日正積極推動的學習模式，清水長青快樂學堂的加入，除活化校園閒置空間，世代間的交流與長者不老的學習精神，更激勵學生學習及對生活的熱情，而學堂長輩的生活方式，也讓師生對老後退休生涯有更多的啟發，端午節前，除鼓勵學生向長輩學習傳統技藝外，更將充滿溫馨滋味的粽子贈送給需要關懷的弱勢長輩，是相當有意義的活動！

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