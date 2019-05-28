高雄型農羅條原獲ITEX國際發明展金牌獎

2019-05-28 18:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「為了留給下一代更美好的環境，再累也要堅持做對的事情。」高雄型農羅條原、林桂年夫婦創新開發組合式生態植栽器「組合式生態植栽器（蚓菜共生植栽器）」，奪下2019第30屆馬來西亞ITEX國際發明展環境能源類金牌獎及泰國國際最佳發明獎兩大獎，市長韓國瑜今親自頒發匾額，感謝二人為台灣農業的奉獻。

旗山區羅條原、林桂年夫婦早期從事畜牧業，但因環保意識抬頭，旗山被劃為水資源保護區，夫妻倆不得不離牧轉型，本身為獸醫的羅條原憑著自身多年經驗，以及對生態環境的專長，打造了以安心食材為號召的餐廳。

農業局表示，近年來食安意識抬頭，夫婦倆為了掌握食材來源，創立思原魚菜共生生態農場，以「魚菜共生、循環經濟」概念經營，也成為各大學校機關食農、生態教育的教學農場，希望將這份理念傳承給下一代。

這次得獎作品「組合式生態植栽器（蚓菜共生植栽器）」出自羅條原創意發想，他將自家餐廳的廚餘，透過植栽器餵食蚯蚓，蚯蚓糞便成了蔬果最天然的肥料，讓原本令人困擾的廚餘，轉化成為高營養價值的肥料，也讓生活在都市叢林的現代人體驗種菜的樂趣與環境的互動。

夫婦倆秉持著友善環境的初衷，如同品牌名稱「Nuturn」即是以「Nutrition營養」及「Ruturn回饋」結合而成，以天然耕種方式，回饋給大自然，並提供營養健康蔬果給消費者，將友善環境、生態循環的理念，傳遞給更多的人，並在國際間發光發熱。

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