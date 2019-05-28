買端節應景食品注意！ 竹市抽驗出2件蝦米含甲醛

2019-05-28 17:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕端午佳節即將到來，新竹市衛生局日前到市轄傳統市場、食品製造業、食品販賣業、餐飲業等場所抽驗，共抽驗31件應景食品，其中2件蝦米檢出甲醛，與規定不符，已要求販售來源廠商所在衛生局後續查辦，也提醒民眾購買肉粽，要注意標示及來源。

衛生局說，這次抽驗食品有粽子、菜脯、香菇、蝦米、調味醬、鹹蛋黃、豬肉、雞蛋等共31件，檢驗內容包括防腐劑即苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、對羥苯甲酸、水楊酸、甲醛、漂白劑二氧化硫、蘇丹色素、動物用藥殘留等項目，抽驗名單及檢驗結果已公布在新竹市衛生局網站。

衛生局說，甲醛是無色易溶的刺激性氣體，具保鮮防腐和漂白作用，對人體健康影響很大，依食品安全衛生管理法，屬非法食品添加物，禁止添加於食品中，而水產品中會有天然含量的甲醛，天然含量背景值隨水產品種類、新鮮度與加工方式不同等有所差異，而蝦米的甲醛濃度背景值約介於9.1～243.6ppm，其中有2件蝦米檢出甲醛，已移請源頭產地衛生局釐清是否人為添加，或僅是環境背景值。

衛生局提醒，民眾購買食材原料自製粽子，挑選蝦米、菜脯等乾貨食材時，應選擇自然顏色，不要購買過於鮮艷的食材，製作好的粽子也不要長時間放置在室溫下。衛生局也呼籲食品製造業者，製作食品使用各類食品添加物，要符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，違者將依食品安全衛生管理法第477條處3到300萬元罰鍰。可電洽：03-535-3170。

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