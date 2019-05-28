連回收站也搭E化潮！竹市風收站改用手機APP集點更方便

2019-05-28 18:59

［記者洪美秀／新竹報導］現代人幾乎是人手一機，新竹市環保局推出的風收站，從6月1日起，推出免費的風收站APP，採用手機集點取代傳統紙本貼紙集點，且鼓勵民眾使用e化回收平台，只要6月30日前下載風收站APP或領取QR CODE識別碼，就加碼贈送回收點數20點，鼓勵市民回收用手機集點及兌換更方便。

環保局表示，竹市開辦風收站後，從一開始的7站點，到今年已有37個站點，且從2016年到今年4月，已獲3.1萬人次參與，資源物總回收量高達838公噸，也成功媒合回收個體戶超過1000人次優惠兌換好禮。

今年風收站辦理期間從6月1日到12月31日，資源物項目及回收點數兌換條件：紙類每公斤1點、紙容器每公斤3點、鐵罐每公斤1點、鋁罐每公斤3點、乾電池（含鈕釦型）每公斤5點、光碟片每公斤5點、照明光源每5個1點、鍵盤每台1點、玻璃瓶（分透明、綠色及褐色三色回收）每5公斤1點，電風扇、筆記型電腦、平板電腦（7吋以上）都是每台5點，只要參與回收，都可到各站回收、線上集點及兌換禮。

且集滿30點、60點、120點及360點以上，就可兌換衛生紙、洗碗精、水晶肥皂、大潤發禮券、全聯禮券、SOGO禮券等好禮。

此外，今年也推出「風收站APP」，提供給有智慧型手機的民眾下載加入會員，可查詢站點資訊、各站營運時間、回收項目點數、點數轉送、兌換好禮、站點好禮庫存及活動公告等訊息。

針對無智慧型手機的民眾，只要到風收站登記，也可領取一組個人專屬的QR CODE識別碼，成為風收站會員，該識別碼與透過智慧型手機下載加入的會員具備相同功能，可洽官網：http://www.hccepb.gov.tw/。

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