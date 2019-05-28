打造浪漫慢活小鎮 南庄繡球花季登場

2019-05-28 17:02

［記者鄭名翔／苗栗報導］色彩繽紛、形狀可愛的繡球花總吸引許多目光，交通部觀光局參山國家風景區管理處為打造苗栗縣南庄鄉觀光特色，舉辦「2019繡球花節--南庄恆浪漫」活動，於鄉內9個村莊內以竹編、枯枝等自然素材，打造繡球花裝置藝術，自6月1日起至7月13日每週皆有精彩活動，要讓遊客感受浪漫台三線上最繽紛的魅力小鎮。

國際慢城之一的南庄鄉，除具客庄風情的老街、白色油桐花外，當地處處盛開的繡球花也為一大亮點，參管處響應2019小鎮漫遊年，將近5000盆的繡球花裝點於鄉內各個角落，並結合在地特色及吉祥物「喔熊組長」，讓繽紛喜氣的繡球花海成為南庄夏日的一大特色，漫步其中隨處有驚喜。

參管處長柯建興表示，今年邀請台中花博花舞館藝術總監吳維宏及南庄在地的園藝大師翁美珍參與設計創作，將大量的竹編、枯枝等自然素材搭配繡球花，打造個形色的綠帶及花藝裝置，深入於常民生活文化之中，打造南庄獨有的慢活美學。

此次展點分布於鄉內9村，包括東村的南庄遊客中心、西村的十三間老街、員林村的台3線124縣道路口、南江村的水岸廣場、南富村的開庄大井及第二公井、田美村的菜堂下、獅山村的龍門口步道、蓬萊村的蓬萊溪護魚步道入口、東河村的瓦祿產業文化館等。

此外，苗栗縣政府趕搭繡球花節熱潮，也於6月2日假南庄遊客中心舉辦「2019山城高校客家音樂會，新嗨客來尞」，邀請icolor愛克樂、曾仲偉、陳孟蕎等客家樂團及歌手，搭配縣內學子的樂舞表演，歡迎各地遊客來南庄賞花聽美聲，感受客家文化美學魅力。

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