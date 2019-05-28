30年老菸槍血尿 竟是泌尿上皮癌2期

2019-05-28 16:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名60歲的唐先生是30多年菸齡的老菸槍，約2個月前開始發現尿尿時有紅色血尿，但不會感到痛，越想越不對就醫檢查，才發現腎盂、輸尿管連接處長腫瘤，確診為「泌尿上皮癌」第2期，所幸經「腹腔鏡腎臟輸尿管全切除手術」後逐漸康復，醫師提醒抽菸是致癌危險因子，最好不要再碰了。

亞大醫院泌尿科醫師蕭子玄表示，這名患者因工作關係，經常要和人接觸，抽菸已經30年，2個月前開始出現無痛性血尿，驚覺有異到院檢查，經靜脈注射腎盂造影後發現，右側腎盂和上輸尿管連接處疑似有腫瘤，經過輸尿管鏡切片化驗後，確診為「泌尿上皮癌」，和患者溝通後，決定採「腹腔鏡腎臟輸尿管全切除手術」。

蕭子玄表示，微創團隊在患者右上腹切開幾個小洞，將腹腔鏡鏡頭伸入進行腎臟切除手術，再於下腹部劃一個約7公分的傷口，取出整段輸尿管及膀胱袖口，不僅手術時間縮短，風險也降低，加上傷口較小、流血量少，因此術後復原速度較傳統手術快。

蕭子玄指出，血尿可分為無痛性血尿和疼痛性血尿，前者多與尿路腫瘤相關，後者則大多為尿路結石或發炎引起，因此民眾若出現無痛血尿時就要提高警覺，否則等出現疲倦、貧血、體重減輕、食慾不振等情形時，恐已進入泌尿上皮癌晚期，錯失治療黃金期。

蕭子玄指出，泌尿上皮癌是發生在尿路上皮的惡性腫瘤，包括膀胱癌、尿道癌、輸尿管癌和腎盂癌等，臨床經驗發現，很多患者都有抽菸的習慣，是致癌的危險因子。此外，常接觸化學物品或喝水量少也較易致癌。而在台灣，還有一些額外的危險因子，包括服用來路不明的偏方草藥以及烏腳病等病史。

蕭子玄提醒，民眾一定要擺脫香菸的誘惑早日戒菸，還有不吃來路不明的藥物、減少接觸化學物質，每天並至少喝2000CC的水（需限水患者除外），才能順利排除泌尿道的有毒物質。飲食方面則要多吃新鮮食材，少吃加工食品，若發現出現血尿，更要立即就醫，才能及早治療。

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