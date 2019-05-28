微小肺結節恐成癌 多軸式血管攝影一照全曝光

2019-05-28 15:46

〔記者萬于甄／台南報導〕根據衛福部統計，癌症一直是國人十大死因之首，其中又以肺癌居冠，早期肺癌因無明顯症狀，讓民眾難以察覺，但多半從微小肺結節惡化成肺癌，奇美醫學中心胸腔外科主治醫師陳照坤表示，隨著檢查儀器的進步，如今愈來愈小的肺結節都能被發現治療，不過民眾仍需養成定期健檢的習慣，才能提早發現提早治療。

陳照坤表示，傳統手術針對發現1公分以下的肺結節，不外乎先影像追蹤，等待結節大小足以進行穿刺或手術切片後，等待開刀房通知進行切除治療，往往讓患者再過程中因等待而感到焦慮，不過，現以複合式手術房搭配多軸式血管攝影系統，可大幅縮短患者術前檢查時間。

台南一名55歲林姓婦人在定期健檢追蹤時，經電腦斷層掃描檢查，發現左上肺及左下肺葉各有大小約直徑0.5及0.6公分的肺結節，因其家族有肺癌病史，患者擔憂演變成惡性腫瘤，在醫師的建議下，接受胸腔鏡手術切除，術後病理報告兩顆肺結節皆為多發性原發肺癌，所幸第一時間已切除，目前恢復良好。

陳照坤提到，奇美複合式手術室迄今已完成近百例的肺結節患者治療，術後將近七成患者的肺結節病理切片檢查為惡性，換言之若不及時治療，未來恐惡化成肺癌，目前多數患者術後成效都穩定良好，也呼籲民眾要定期健康檢查，早期發現治療，也能提高肺癌的存活率。

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