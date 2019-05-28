微小肺結節恐成癌 多軸式血管攝影一照全曝光
列印

奇美醫學中心胸腔外科主治醫師陳照坤說明以複合式手術室搭配多軸式血管攝影，治療微小肺結節的優缺點。（記者萬于甄攝）

奇美醫學中心胸腔外科主治醫師陳照坤說明以複合式手術室搭配多軸式血管攝影，治療微小肺結節的優缺點。（記者萬于甄攝）

2019-05-28 15:46

〔記者萬于甄／台南報導〕根據衛福部統計，癌症一直是國人十大死因之首，其中又以肺癌居冠，早期肺癌因無明顯症狀，讓民眾難以察覺，但多半從微小肺結節惡化成肺癌，奇美醫學中心胸腔外科主治醫師陳照坤表示，隨著檢查儀器的進步，如今愈來愈小的肺結節都能被發現治療，不過民眾仍需養成定期健檢的習慣，才能提早發現提早治療。

陳照坤表示，傳統手術針對發現1公分以下的肺結節，不外乎先影像追蹤，等待結節大小足以進行穿刺或手術切片後，等待開刀房通知進行切除治療，往往讓患者再過程中因等待而感到焦慮，不過，現以複合式手術房搭配多軸式血管攝影系統，可大幅縮短患者術前檢查時間。

台南一名55歲林姓婦人在定期健檢追蹤時，經電腦斷層掃描檢查，發現左上肺及左下肺葉各有大小約直徑0.5及0.6公分的肺結節，因其家族有肺癌病史，患者擔憂演變成惡性腫瘤，在醫師的建議下，接受胸腔鏡手術切除，術後病理報告兩顆肺結節皆為多發性原發肺癌，所幸第一時間已切除，目前恢復良好。

陳照坤提到，奇美複合式手術室迄今已完成近百例的肺結節患者治療，術後將近七成患者的肺結節病理切片檢查為惡性，換言之若不及時治療，未來恐惡化成肺癌，目前多數患者術後成效都穩定良好，也呼籲民眾要定期健康檢查，早期發現治療，也能提高肺癌的存活率。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法