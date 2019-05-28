新豐國小附幼創發運動 美國大學生交流體驗划龍舟

2019-05-28 15:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐國小附設幼兒園今年推動「Run新豐」親子高峰活動，激發孩子創發運動；師生結合家長和解說志工，今天帶領參訪交流的美國伊利諾州立大學學生，認識紅樹林生態、池和宮老廟；適逢端午節將至，還特別在池和湖體驗划龍舟，讓美國大學生備感新鮮。

今天一早雖然下起滂沱大雨，新豐國小附幼師生不減熱情，在校門口迎接遠道之客。小朋友們戴上各種由家長協助用環保素材創作的頭冠，像是水筆仔、招潮蟹、彈塗魚、白鷺鷥等，表演自創的紅樹林體操；新竹縣解說協會志工以中英簡報介紹紅樹林，讓外國朋友看見新豐濕地之美。

稍後，幼兒園師生和家長志工，帶著美國大學生搭車前往池和宮參觀；適逢端午節，也介紹端午節的由來，並體驗划龍舟。最後並前往紅樹林濕地參觀。

新豐國小附幼現有55名小朋友，多數來自相對弱勢家庭，但園方積極推動國際教育特色學校，並設計創新課程，帶領孩子認識進而認同家鄉，課程曾於2015年榮獲第6屆全球華人探究學習創新應用大會的課程一等獎，及105年度全國教學卓越競賽銀質獎。

今年，園方設計「Run新豐」親子高峰活動計畫，帶孩子以運動遊戲的方式展開五感體驗，透過與生活情境結合的教學活動和實際動手做，讓學生得到面對生活挑戰所該具備的能力與態度。像是引導孩子自辦運動會，自己主持運動會、設計關卡和禮物，表現令人稱許。

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