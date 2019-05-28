北部20多歲男染麻疹 可傳染期在北捷、IKEA趴趴走

2019-05-28 15:15

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新增1例國內感染麻疹，為北部20多歲男性，5月21日起陸續出現發燒、喉嚨痛及腹瀉症狀，25日出疹，經就醫通報確診，但個案在可傳染期間曾搭乘台北捷運，到超商、IKEA，有相關活動史的民眾，要記得自主健康管理。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名男性近期無國外旅遊史，研判可能於國內遭症狀不明顯人士感染，感染源仍待釐清。

目前衛生單位已初步掌握個案同住家人及職場接觸者共9人，其他接觸者持續追蹤中，將監測至6月16日。

不過，個案在5月22日上午8點曾到新北市新店區的全家便利商店德正店短暫停留，並於8點多搭乘台北捷運從七張站到台北小巨蛋站，再從11點至晚上8點待在IKEA敦北店、中間曾一度到IKEA後巷的紅燒大腸麵線短暫停留。

疾管署提醒，有上述相關活動史的民眾，要記得自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，今年累計95例麻疹，其中，64例為國內感染，31例為境外移入病例，感染國家包含泰國10例、越南8例、菲律賓6例、中國2例，以及日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例。

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