週末基隆街角有藝思展演

2019-05-28 14:53

〔記者盧賢秀／基隆報導〕這個週末假日基隆街頭很有藝思，民眾可以來觀賞各式街頭藝人表演，還有襪子娃娃DIY、超輕粘土創作等互動，只要捐發票就可以換50元打賞券，為你喜歡的街頭藝人打賞。

短短10幾分鐘，溫牧老師就完成了1幅副市長林永發的Q版畫像，他本身擁有基隆、台北市、新北市和台中市街頭藝人許可證，歡迎民眾為街頭藝人加油，讓城市藝術展演更豐富多元。

基隆文化局李副局長李添慶表示，從去年開始，配合文化部推動街頭藝人證照制度變革，取消街頭藝人技藝評比，改採申請制，新申請的街頭藝人必須參加12小時的培訓，目前基隆市與台南市、新竹縣市、南投、彰化和花蓮可以互換許可證，也正在協調北北基桃合作機制。

李添慶說，今年街頭藝人新申請及換證作業，新申請224件，391人次；換發76件，102人次，陸續開辦研習活動，預定於6月底前，完成審議並寄發許可證。

為發展多元藝文活動，文化局在6月1日及2日下午6點至9點，誰市民廣場舉辦「街角有藝思」街頭藝人推廣活動」，邀請宅吉Band、海科樂團、卡住先生、常樂兒等表演團隊進行演出。

現場設置創意DIY襪子娃娃、超輕粘土創作、百變造型氣球、打包帶創作及童玩、吸管創作編織、紙類藝術、黏土藝術、串珠、編織藝術、童玩、中國結、人像速寫、Q版手繪等多樣展演攤位，與民眾進行互動。

民眾可拿5-6月份發票在現場服務處兌換50元打賞券（每場100張，換完為止），為街頭藝人打賞加油，歡迎市民朋友蒞臨參與這項街頭藝術饗宴。活動網址：https://reurl.cc/pVQ8Q#

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