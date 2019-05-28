可愛倉鼠X美味食物 看了保證療癒感加倍的萌系羊毛氈
列印

由日本創作者muku所做的羊毛氈，外型非常可愛。（Instagram授權：ticuticumuku）

由日本創作者muku所做的羊毛氈，外型非常可愛。（Instagram授權：ticuticumuku）

2019-05-28 14:46

〔影音新聞／綜合報導〕許多人喜歡在閒暇時動手做羊毛氈，在製作的過程中不僅可以讓心靈平靜，成品出來時也特別有成就感。日本羊毛氈創作者muku，則是靈機一動將倉鼠與食物做結合，她讓圓滾滾的倉鼠或坐或站的抱著食物，可愛的小動物加上看起來美味可口的食物，整個畫面的療癒感因此提升了好幾個層次。

在 Instagram 查看這則貼文

今日の作品紹介はくるカラブローチです。 こちらパッと見分かりにくいですが、ピンのタイプがピンバッチタイプとコサージュピンタイプ2種類になってます。（3枚目） 2枚目のように、正面から見るとほぼ変わらない感じですが、横から見る（4枚目）とクルミの殻が布に引っ付いているようなちょっと不思議な感じになりますよ。 #minneのハンドメイドマーケット #羊毛フェルト #ニードルフェルト #ハンドメイド #ハムスター #くるカラハムちゃん #くるカラ #ぬい撮り #felt #needlefelting #handmade #hamster #羊毛毡 #羊毛氈

muku（@ticuticumuku）分享的貼文 於 張貼

在muku眾多作品中，最受到歡迎的莫過於倉鼠窩在核桃裡的系列，也因為作品受到廣大網友歡迎，她還因此開發出吊飾、零錢包等周邊。雖然目前muku不提供海外粉絲購買，但看著她分享的成果照，整個心都被融化了啊！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法