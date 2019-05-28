可愛倉鼠X美味食物 看了保證療癒感加倍的萌系羊毛氈

2019-05-28 14:46

〔影音新聞／綜合報導〕許多人喜歡在閒暇時動手做羊毛氈，在製作的過程中不僅可以讓心靈平靜，成品出來時也特別有成就感。日本羊毛氈創作者muku，則是靈機一動將倉鼠與食物做結合，她讓圓滾滾的倉鼠或坐或站的抱著食物，可愛的小動物加上看起來美味可口的食物，整個畫面的療癒感因此提升了好幾個層次。

在muku眾多作品中，最受到歡迎的莫過於倉鼠窩在核桃裡的系列，也因為作品受到廣大網友歡迎，她還因此開發出吊飾、零錢包等周邊。雖然目前muku不提供海外粉絲購買，但看著她分享的成果照，整個心都被融化了啊！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法