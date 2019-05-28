《我為相聲狂》總統大選成調侃話題

2019-05-28 14:38

［記者劉婉君／台南報導］國、民兩黨總統初選競爭激烈，不僅各界關心，也成為相聲演出的題材，台北曲藝團今天在台南替《我為相聲狂》宣傳時，便將有意角逐總統寶座的人選全都變成相聲調侃的對象，讓台下觀眾哈哈大笑。

台北曲藝團2名相聲演員在記者會上演出「選總統靠俏皮話」，將有意參選2020年總統大選的都納入話題，例如韓國瑜加蘇貞昌「兩光」、韓國瑜選總統「夭鬼假細禮」、漫威找韓國瑜「沒有這回事」、柯文哲選總統「你是不是哪裡怪怪的？」蔡英文選總統「有得拚」、賴清德選總統「朕不給的、你不能要！」郭台銘選總統，「得靠媽祖保佑！」王金平選總統「who cares？」發揮相聲「黑色武器」幽默特點，嘲諷中帶有逗趣。

文藝界去年痛失余光中、吳兆南、金庸等大師，台積電文教基金會「台積心築藝術季」與台南市文化局合作，以「向大師傳奇致敬」為題，將於6月21日在台南市文化中心推出《我為相聲狂》活動，希望讓民眾重溫大師風采、感受藝文魅力。

在《我為相聲狂》裡，影、視、歌、劇多棲的演員姚黛瑋第一次說相聲，上演兩個女人唇舌大戰的《教你說相聲》；客家一姐謝小玲、冷面帥匠劉士民上演甄嬛、延禧沒我狂的「誰最優秀」；霹靂嬌娃吳佩凌、捧逗全才陳慶昇，演繹如何當神級業務員的「買賣論」；毒舌教主黃逸豪，出賣36年來情場遭拒的血淚史「公主病了沒」；評書女神葉怡均、模仿上將林明、爆笑萌主魏竹嶢，聯演哈姆雷特、趙氏孤兒、王佐斷背等王子替父報仇的經典之作「王子復仇記」；音樂諧星洪子晏、快板書生段彥希的「90後俏皮話」等。

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