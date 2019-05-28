3公分「骨軟骨瘤」2年後奇蹟消失 花蓮少年直呼幸運

2019-05-28 15:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮一名16歲少年2年前右邊膝蓋關節出現3公分大小的「骨軟骨瘤」，由於非惡性腫瘤且不會疼痛，因此就醫後僅持續追蹤，但少年最近打籃球扭傷腳，已18歲的他回到醫院照X光，卻發現2年前的腫瘤竟已消失！骨科主治醫師蔡傳恩說，「骨軟骨瘤」長出來又自動消失的情況相當罕見，推測可能少年還在長高，後來軟骨瘤才會拉平消失。

門諾醫院骨科醫師蔡傳恩說，這名16歲少年2年前到門諾骨科就診，少年門診時主訴，右邊膝蓋會痛、而且還摸到膝蓋骨頭有硬塊，照X光發現少年「遠端股骨」長出良性的「骨軟骨瘤」，大小約3公分「大如彈珠」，由於不是惡性腫瘤，當時僅建議觀察並持續追蹤。

最近少年因為打籃球導致雙側腳踝疼痛，擔心「骨頭又長瘤」，由媽媽陪同到門諾看診，經過檢察發現，不但腳踝沒有異狀，原本右側遠端股骨的「骨軟骨瘤」也消失了，讓少年和媽媽都非常開心，直呼「太幸運」。

蔡傳恩說，骨軟骨瘤發生的原因不清楚，青少年長出的骨軟骨瘤，一般到成人階段後就會停止生長，維持固定大小，但「自行消失」是較為罕見的情況，目前已知「消失」的骨瘤病例從1960年到2014年共23篇報告，屬於零星個案，其中發生在遠端股骨的部份有14位，以男性為主。

他說，骨軟骨瘤是相當常見的良性骨腫瘤，好發於10歲到20歲左右青少年，腫瘤多長在膝關節的周圍，也可能在手臂或其他部位長出腫瘤，又稱作「骨疣」，根據研究指出，發生率約佔人口的3％，不算罕見，由於轉成惡性腫瘤的比率只有1％，除非出現疼痛加劇或是腫塊變大，才會建議儘速求醫並且手術切除，一般僅需定期追蹤。

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