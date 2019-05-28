吃完藥別立刻躺下 小心灼傷、穿孔樣樣來

2019-05-28 14:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多藥品仿單標示請病患「睡前服用」，但部分藥品有侵蝕性，食品藥物管理署和醫師警示，若服藥後立即躺臥，藥品可能沾黏在食道黏膜上，藥品外表的膠囊或膜衣等特殊劑型溶解後，會造成接觸性黏膜灼傷、發炎、潰瘍，甚至穿孔破裂而導致死亡。

食品藥物管理署今天在官方網站警示，部分藥品有侵蝕性，像是四環黴素膠囊呈酸性，若服藥後立刻躺臥，容易造成口腔、食道等部位有接觸性黏膜灼傷，還可能因灼傷穿孔導致感染。

林口長庚醫院副院長、肝膽胃腸科醫師簡榮南說，四環黴素或是它延伸出來的抗生素多具有侵蝕性，最常見的是青少年為了治療青春痘而去服用這藥物，有些人一吞藥後就躺下、甚至躺著吃藥，結果藥物留在食道，溶化後侵蝕時食道造成潰瘍。

簡榮南說，有經驗的醫師看到食道這種潰瘍，應該要多問問病患的有無服藥或病史，因為這類不對稱的潰瘍容易被誤診為食道癌，若確定只是因藥品融化造成潰瘍，醫師都得好好衛教一下病患，吃完藥別馬上躺臥，且要多喝開水把藥物沖到胃裡。

簡榮南說，老人家常吃的藥多是慢性病的藥，藥性比較溫和，不會像抗生素那樣有侵蝕性，但仍建議服藥後至少身體直立30分鐘以上，讓藥物通過胃或十二指腸後，再躺臥睡覺，也千萬別躺著吃藥。

食藥署指出，有些特定藥品，如雙磷酸鹽類，更要求患者服用後需保持上半身直立超過30分鐘。

食藥署也提醒，有些特殊劑型的藥品如舌下錠的硝化甘油，則非以吞服的方式，且使用後可能會發生暈眩，因此建議患者以坐姿服藥，避免因暈眩而跌倒，造成頭部、頸部創傷。

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