國道四號豐原尾端6月17日起將封閉施工！

2019-05-28 14:15

〔記者歐素美／台中報導〕配合國道四號豐潭段施工，國道四號豐原端６月１７日起將封閉施工！為避免車流湧向國道四號后豐交流道，造成交通阻塞，交通部高速公路局將拓寬國道四號后豐交流道為雙線道，同時開放國道四號下方道路供民眾通行，另在國道四號上方興建臨時鋼便橋，僅開放小客車通行，以銜接豐科路，紓解交通瓶頸。

交通部長林佳龍今天視察「國道四號豐原端」交通維持措施。高公局表示，為加速推動台中都會區東側山區環狀快速公路系統，高公局自2017年辦理新建國道四號台中環線豐原潭子段工程，現有國道四號豐原端將延伸跨越台三線，以高架橋及隧道延伸至潭子，並以系統交流道銜接台74線，全長約10.9公里。

因考量台中市舉辦花博及地方交通需求，國道四號豐原端封閉施工延後至6月17日進行，屆時國道四號東向車輛必需提前在后豐交流道下，豐原與后里交界的三豐路將形成交通瓶頸，為免交通阻塞，屆時高公路將開放國道四號下方道路供民眾通行，另擴建后豐交流道兩線道，同時在國道四號上方增設臨時鋼便橋，但僅開放小客車通行。

另民眾從豐原區要北上，因國道四號豐原端封閉，高公局建建議民眾可行駛豐科路到國道一號后里交流道上；南下則可到國道一號豐原交流道上，以分流方式，減少交通阻塞。

公路總局第二新建工程處副處長卓高端表示，國道四號豐原端預計將封閉兩年半，直到國道四號台中環線豐原潭子段工程完工。

林佳龍說，其在台中市長任內就積極爭取台中市三環三連工程，交通建設都會有黑暗期，「穿著衣服改衣服」，非常困難，因各項重大工程進行，豐原區剛好是瓶頸，期兔高公路與市府配合，做好宣導，施工初期難免造成交通不便，引發民眾抱怨，強調「忍一時的不便，就是要永遠的方便」，呼籲用路人共體時艱，以迎接未來美好的交通。

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