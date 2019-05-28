憶兒時 台東阿公阿嬤童玩闖關玩得好樂

2019-05-28 13:50

［記者王秀亭／台東報導］71歲吳志明阿公從小行動不便，少有與同學玩童玩的機會，在華山基金會台東天使網部的安排下，終於在今天的愛老人運動會，與「老同學」們一起闖關，調酒瓶、夾彈珠等遊戲竟然一試就上手，吳志明開心地說，原來童玩這麼好玩，開心圓了兒時夢想。

華山基金會台東縣站長王淑柔表示，許多獨居、家庭經濟弱勢的長輩少有外出遊玩機會，為促進長輩社會參與，每年都會舉辦愛老人運動會，將各鄉鎮長輩齊聚一堂，透過各種趣味闖關活動，活動筋骨，也彼此交流，今年從各鄉鎮來了180名弱勢長輩。

今年為讓長輩們彷彿回到兒時，特地設計童玩闖關，有打陀螺、滾鐵圈、調酒瓶、夾彈珠等，許多長輩一開始對許久未玩的童玩略為生疏，碰到陀螺、鐵圈後馬上找回兒時記憶，一下子就上手，玩一次不夠，不少人要求再來一次。

從成功搭車到台東參加運動會的吳志明阿公3歲時因離小兒麻痺，造成行動不便，吳志明說，就是行動不便，同學玩童玩時，自己只能在一旁觀看，很想玩看看，華山的站長一說有童玩闖關活動，迫不急待想嘗試，第一關是釣酒瓶，想不到一試就成功，在玩夾彈珠、滾鐵圈等，一點都不困難，只是站太久會累，玩一次過癮就好。

王淑柔指出，讓長輩透過運動會活動筋骨外，基金會近來積極籌募端午敬老關懷禮，離發放時間只剩不到1周，仍有3成的差距，盼民眾可加入愛心行列。

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