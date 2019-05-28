基隆海上嘉年華 吃喝玩樂滿滿海味

2019-05-28 13:45

〔記者盧賢秀／基隆報導〕夏季到了，海上活動開始熱鬧起來，5月31日起基隆市八斗子星晨碼頭精緻遊艇展-海上嘉年華活動，有獨木舟、划槳等免費體驗，有海洋文創、小卷試吃，還有攝影比賽及幸福席卷午星級料理競賽，吃喝玩樂滿滿海味。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，去年的星晨碼頭精緻遊艇展-海上嘉年華活動民眾反映熱烈，今年市府、漁會和昇鴻公司擴大舉辦，除了遊艇相關產業外，海大、海科館和海洋休閒相關產業都參加，今年的海上嘉年華更多元、更親民。

產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀說，夏天基隆有海灣節、鎖管季等系列活動，5月31日至6月2日的海上嘉年華拉開序幕，有立式划槳、獨木方、帆船及遊艇試乘；海洋文創商品和小卷、紅魽免費試吃，民眾可以吹海風、聽現場表演，感受基隆海洋魅力。

此外，教育處也舉辦幸福席卷午星級料理競賽，國小親子組、國中便當組和高中職的宴席組，利用當季、在地的小卷作創意料理，所有參賽者可以登上基隆嶼。

東光國小吳昭儀母女利用小卷和廟口知名的甜不辣結合，端出獨一無二的「綠野鮮蹤」，口感Q彈；銘傳國中和聖心高中餐飲科的學生，也發揮創意，做出味鮮健康的小卷料理。

昇鴻公司表示，活動期間部分體驗活動要要事先報名，全程都免費參觀，相關訊息可上官方網站，水域免費體驗活動報名網址查詢。

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