南投白宮「愛」禮 「一口紅洛神酥」無限量義賣

2019-05-28 13:31

〔記者謝介裕／南投報導〕端午節在即，今日華山基金會在南投市舉辦「守護天使齊送愛」活動，也獲社會各界踴躍響應，其中，素有「南投白宮」之稱的南投稅務出張所甚至提供「一口紅洛神酥」商品，讓基金會無限量義賣，展現該稅務出張所活化後關懷公益的一面。

高齡80歲的名間鄉吳姓獨居阿嬤，最近因接連跌倒，導致鼻青臉腫，還好華山基金會名間天使站社工人員及時發現送醫，經醫師診治確定與髖關節退化有關，經手術後，也才日益恢復健康。

華山基金會南投縣站長賴世佳及名間站長張珮嫺說，基金會在全縣13鄉鎮市各有1處天使站，提供3失（失依、失能、失智）長輩到宅關懷、陪同就醫等服務，類似吳姓阿嬤的案例不勝枚舉，才藉此活動讓長輩們走出家門感受鄉親們的溫暖。

「守護天使齊送愛」活動，在基督教大衛王幼兒園小朋友活動、可愛的舞蹈中展開序幕，緊接著，包括明山森林會館總經理夫人林怡鳳等企業界人士，輪流登上「為愛發聲」舞台，與各界一起分享守護長輩們的感動，並提醒為人子女者，不管工作如何忙碌，別忘了向家中父母親問安、表孝意﹗

日治時期全台總共有6座稅務出張所，惟宜蘭、桃園、嘉義、屏東及澎湖等5處出張所均已拆除，2樓建築的南投稅務出張所係全台碩果僅存，加上白色外觀十分典雅，而有「南投白宮」之美譽，且於今年2月1日起，由取得委外經營權的溪頭妖怪村進駐營運，擺脫閒置10多年來的「蚊子館」污名。

南投稅務出張所所長林修弘指出，「一口紅洛神酥」是該所目前最夯的文創商品，基於「好東西與好朋友分享」的理念，遂提供華山基金會作為端午佳節義賣品，且是無限量供應，希望藉此美食把愛傳出去，共為關懷弱勢老人盡分心力。

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