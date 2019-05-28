避見一次 韓國瑜見高雄公幼幼保員 承諾6月解決低薪

2019-05-28 12:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄大寮內坑里自救會日前聚集高雄市議會大門，陳情抗議大寮區88快速道路旁農地，違規從事廢五金事業，造成附近環境污染問題，但高雄市長韓國瑜避見他們引來外界駡聲不斷，今天上午，54位幼保員也到議會靜坐抗議低薪問題，這次韓國瑜終於出面，承諾6月會解決問題，「不然大家可以再來抗議」。

高雄縣市合併後，原高雄縣鄉立托兒所改制為高雄市立公立幼兒園，在原鄉立托兒所的54名教保員留用後，卻以臨時人員名義聘雇，且薪水只有23K；以公立幼保員教師薪水4至7萬為例，這些留用的原鄉立托兒所教保員薪水不但只有一半，而且平時工作內容也和公立幼保員教師差不多，形成同工不同酬的情況。

原鄉立托兒所教保員集結抗議後，高市教育局長吳榕峰先出面與教保員溝通，他說，縣市合併後，市府概括承受原縣府進用臨時人員所定契約，保障各托兒所臨時人員進用教保員之工作權利與薪資，為鼓勵是類人員工作士氣，於2016年1月1日起，將臨時人員身分進用之教保員調薪至23009元，更主動於去年年1月1日起，比照軍公教調薪3%政策，將留用之臨時人員併同調薪3%，薪資與其他縣市相同身分類別人員相較，已較為優沃。

吳榕峰認為，若原鄉立托兒所教保員想要爭取變成正式教職，勢必將與其他人競爭名額，難以保障工作權，他希望朝向繼續加薪方向努力，但教保員們不接受他的建議，執意要見到韓國瑜。

韓國瑜則在上午議會質詢結束後，向原鄉立托兒所教保員承諾6月會解決問題，還用溫情攻勢請他們先去吃飯，別餓壞肚子了，並強調市府現在財政吃緊，但一定會幫他們解決問題，「不然大家可以再來抗議」。

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