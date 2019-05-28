3小時累積雨量81毫米 楊梅埔心火車站後站積水

2019-05-28 11:57

〔記者李容萍／桃園報導〕梅雨鋒面來襲，北台灣今日上午出現劇烈雨勢，甚至有多次的閃電和雷擊發生，中央氣象局統計，這波雨勢再過去3小時內主要集中在大台北地區和桃竹沿海一帶，其中，3小時累積雨量最高在桃園楊梅81毫米、桃園茶改場77毫米，今日上午11時，楊梅區埔心火車站後站因地勢低窪積水，警方已於現場拉起封鎖線防止車輛進入。

楊梅區上午突遇強降雨，楊梅警分局草湳派出所不敢掉以輕心，立即派員前往埔心火車站後站查看和疏導，警員王正宇、謝保民冒著滂沱大雨，不顧約40公分高的積水，步行進入水中將水溝蓋打開清理堵塞物，並於現場拉起封鎖線防止車輛進入。

在大雨強灌下，全身濕透的王、謝兩人表示，人在公門好修行，只要能夠即時預防用路人發生危險及損失，清理堵塞物只是舉手之勞，衣服濕了回去再換就好，令用路人感謝又感佩。

另外，氣象局提醒，中午以前雨勢將集中在北台灣地區，累積雨量可能達豪雨等級，午後鋒面南移，中南部山區受到鋒面影響及熱力作用加乘，恐有大雨或豪雨發生機會，提醒民眾要特別留意。

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