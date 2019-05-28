喝酒喝到吞嚥卡卡 他食道癌上身

2019-05-28 12:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕59歲的李先生好烈酒，有數十年酒齡，不久前發現吞嚥時有卡卡的感覺、且一直持續好幾週，就診檢查竟發現食道癌已第三期，最後選擇做質子治療，一套療程花費近百萬元。

食道癌是目前台灣男性發生率排名第六的惡性腫瘤，但存活率卻是男性十大癌症中最差的。食道癌的危險因子主要是抽菸、喝酒、胃食道逆流。

食道癌早期沒有明顯症狀，一旦腫瘤變大造成食道通路狹窄，病患才會出現吞嚥卡卡或吞嚥困難，因此如果有不明的吞嚥不順感覺並持續1週以上，建議應盡快找醫師評估檢查。

第三期食道癌的一般治療建議，是先合併放射與化學治療、然後再開刀，不過有些病人在接受放射治療及化學治療後，腫瘤消得很好，吞嚥明顯改善，而拒絕接受立即手術。

根據法國的隨機研究報告，放射治療加上化學治療後效果好的病人，有無接受立即的手術，其後的存活率並無明顯的差異。

林口長庚醫院質子暨放射治療中心醫師洪宗民說，根據國外研究，食道癌病患在接受光子治療後加上手術，肺臟、心臟會因為放射線影響而有不同程度的副作用，但若接受質子治療，副作用機率會大降，例如發生在肺臟的副作用機率從46%降低到6.5%。

洪宗民說，美國癌症治療排名第一的安德森癌症中心的研究顯示，相較於目前常規的光子強度調控放射治療（IMRT），強度調控質子治療（IMPT）使用在食道癌，最明顯的好處是可以大幅降低照射到心臟、肺臟及肝臟等正常組織的劑量，減少放射治療對於這些重要器官的傷害、降低治療副作用。

長庚院方表示，質子治療的「筆尖式掃描」技術，能更精準地治療，並針對食道腫瘤「調強」，增強腫瘤的照射劑量。不過強度調控質子治療並非萬能，對於治療中會有很明顯移動的腫瘤就較不適合

洪宗民說，一般來說質子治療一套療程約要照射25到28次，每次花費約3萬元。整體療程大約花費近百萬元。

洪宗民提醒，經常飲用高濃度酒精飲品會持續刺激食道，國外研究就曾指出，飲用烈酒會增加罹患食道癌的機會，並且每日的平均酒精攝取量愈高，罹患食道癌的風險就愈高。

洪宗民呼籲，食道癌的預防之道，是不抽菸、少飲酒、避免吃得過飽。此外，健康生活，作息正常，保持身心愉快。

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