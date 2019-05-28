台鐵售票網這處神秘車站遭恥笑 鐵道迷：1939年就設站了

2019-05-28 11:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵新版訂票系統上路後正反意見兩極，今早有花蓮網友在臉書社團「花蓮人」張貼說：「台鐵新版訂票系統，出現了一些永遠訂不到車票的車站。」圖片是顯示花蓮港站，有網友取笑訂票網站出現幽靈車站，但隨即被鐵道迷打臉說：「花蓮港站1939年就設站」、「目前載貨不載客，但偶而會舉辦蒸氣火車活動」。

依據資料顯示，花蓮港站初名東花蓮港驛，1939年9月20日設站，目前的花蓮港站房是1982年改建，取代原來戰後重建的站房。舊花東線拓寬完工以前，花蓮港站是舊花東線的一站，且有辦理客運業務的，早晚各一班車，由舊花蓮站開行到花蓮港站來回，供通勤使用，因此有票房、候車室及月台等格局，但之後客運量減少，因此改建為專作貨運站的站房。

2017年臺鐵舉行130週年紀念活動，特別行駛CT273蒸汽火車抵早已不辦鐵路客運的花蓮港站，讓民眾遙想當年花蓮港驛的盛況，而去年活動因遭人檢舉排放黑煙，更被花蓮地方媒體《更生日報》大篇幅批評，活動全程沒有排煙遭鐵道迷罵翻，台鐵花蓮運務段長吳金添說，今年活動將在6月9日鐵路節登場，縣府環保局有專案通過，因此可排煙，且在花蓮港站停留2個小時。

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