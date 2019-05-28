北科大建校百年首位中研院士 全球準晶材料學術泰斗蔡安邦辭世

2019-05-28 10:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕中研院士、台北科技大學名譽博士蔡安邦25日逝世，享壽61歲，其工專出身，留日深造，更鑽研全球準晶材料的學術泰斗，助準晶物質發明者丹•謝特曼奪諾貝爾化學獎，其生前強調「思考與行動並重」，更在生前病重虛弱時，仍回台履行產學合作約定，讓同窗好友、北科大校長王錫福惋惜。

北科大校長王錫福表示，與蔡安邦同為台北工專（北科大前身）的同窗，68年從礦冶工程科畢業，後在三陽工業，因公司與日本交流密切，促成他留學深造契機，先後在日本秋田大學、東北大學取得學位，生前為日本東北大學多元物質科學研究所特聘教授。

蔡安邦同時也是北科大建校百年來首位中研院士，學術領域上鑽研準晶（quasi-crystalline materials）材料，並提供強有力的實驗證明，幫助準晶物質發明者丹•謝特曼（Dan Shechtman）獲得諾貝爾化學獎；蔡安邦亦曾獲日本天皇頒授「紫綬褒章」，表彰學術地位與成就。

王錫福說，蔡一生誠信待人、隨和低調，其生前強調「思考與行動並重」，正是受技職教育核心的「實作精神」薰陶，蔡還曾表示，在台北工專5年求學生涯，奠定日後從事研究堅實基礎，不同其他技職人選擇而走上學術之路，蔡曾說：「研究準晶是我的終身志業，但『產』、『學』本就是相輔相成。」

王錫福說，說到蔡每年定期回母校講學，提攜後進，不遺餘力，亦關心母校發展，在謝特曼獲頒諾貝爾獎之前，就奔波促成謝親臨北科大演說，更牽線設置北科大「Dr.Shechtman年輕學者研究獎勵」，也促成日本東北大學10多位學者蒞臨母校進行定期學術訪問，二校教授及研究生至今持續交流合作。

王更感念，蔡安邦即使在病重虛弱時，仍堅持回台履行產學合作的約定，在去年107年北科大校慶大會，校方頒發名譽博士學位，當時蔡也鼓勵學弟妹找到自己的路，實現自我，未來以母校為榮。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法