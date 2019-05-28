國健署公布調查 這個職業的男性吸菸率第一

2019-05-28 10:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民健康署今天公布2017年「工作人口健康促進暨菸害防制現況電話訪問調查」結果，發現「營造工程業」的男性職場吸菸率高居所有職業第一名；醫師提醒，吸菸者罹患肺阻塞的風險是非吸菸者的6.3倍、80%的肺癌都是因吸菸所致。

世界衛生組織（WHO）將每年5月31日訂為世界無菸日，今年主題為「菸品與肺部健康」。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事余忠仁指出，慢性阻塞性肺病（COPD）是一種呼吸道長期發炎、導致無法恢復的呼吸道阻塞疾病，而吸菸者罹患肺阻塞的風險是非吸菸者的6.3倍，慢性阻塞性肺病所導致的死亡中，更有45%可歸因於菸品。

余忠仁指出，更少人注意吸菸也會提高罹患肺結核及死亡的風險，全球約有7.9%的肺結核病患是因吸菸罹病，更占據全球主要死因的第11位。

根據國民健康署2017年「工作人口健康促進暨菸害防制現況電話訪問調查」結果顯示，營造工程業的男性職場吸菸率高居第一；勞動部職業安全衛生署副署長李柏昌則指出，一般人平均長達40年的職場生涯，每天至少8小時的時間都在職場中渡過，如果天天處於菸害環境，對肺部健康的危害很大。

國民健康署副署長賈淑麗表示，吸菸在全世界造成5.7%醫療支出、損失1.8%全球年度GDP，職場菸害不僅危害自身肺部健康，更可能將二手菸、三手菸危害帶給同事或家人，國民健康署拍攝「相挺麥呷菸，逗陣來戒菸」宣導短片，呼籲廣大勞工朋友即刻戒菸。

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