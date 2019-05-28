高雄店家生意掉四成 網酸：專職市長都做不好還想帶職參選

2019-05-28 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜一句聲稱要讓「高雄發大財」的口號，讓他去年順利選上市長，不過市長的位置都還沒坐熱，就又要前往凱道誓師；臉書粉絲專頁「Takau打狗幫」昨（27）日貼出市中心的退租盤讓情況，大酸韓國瑜，高雄還沒發大財，市中心已有一堆退租頂讓潮，「專職市長都做不好還想帶職參選」。

據粉專「Takau打狗幫」表示，前幾天到這些退租、頂讓的店家附近閒聊，一位知名枝仔冰城資深員工表示，今年生意差很多，連餐點推出優惠，人潮還是有限，跟去年同期比至少掉2~3成，無奈大酸「我們算有名氣捏，那些撐不住的都進棺材了啦！發大財勒！」。

另外一間附近經營30餘年的麵攤老闆娘也質疑韓國瑜說夜市攤販是庶民經濟，那他們市區店頭仔就不是庶民經濟？她更強調，過年後生意掉了快4成，店開那麼久，沒有發生這樣的事。她也酸：「笑死人！未紅幹做市長擱想欲做總統...」。

「Takau打狗幫」貼文表示還提到，高雄還沒發大財，市中心一堆退租頂讓潮，更嘲諷其他多位國民黨籍市議員們剛選上議員就欲選立委「好意思跟韓國瑜一起落跑？」，最後更表示「專職市長都做不好還想帶職參選，國民黨不倒高雄經濟不會好」。

網友看到後也留言回覆「他們以為可以靠韓草包吃喝一輩子 」、「說好的發大財勒？」。

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