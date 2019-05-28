年過半百仍要拚生子 接受人工生殖年增43％

2019-05-28 00:03

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部國健署日前公布「人工生殖施行結果分析報告」指出，2017年全台約3.78萬人次進行人工生殖，較前一年增加3363人次，其中，年過半百的女性拚生仍有217人次，年增43%，再次突顯高齡產子現象，提醒民眾最好把握適齡生育。

檢視內政部資料，國人2017年平均初婚年齡，男性為32.4歲，女性30歲；而女性生育第1胎平均年齡於在2012年首次突破30歲大關後仍逐年遞增，2017年已達到30.8歲，其中，年齡35歲以上21.3%，也成長8.2%。

根據「人工生殖施行結果分析報告」顯示，在2017年全台約3.78萬人次進行人工生殖中，以35至39歲1.51萬人次、占約40%最多，其次是40至44歲9557人次、30至34歲9024人次，但50歲以上女性也有217人次，更較前一年增加66人，增幅達到43%。不過，整體而言，成功生下的寶寶共9590名。

國健署提醒，高齡婦女發生不孕、流產、早產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險增加，且隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也隨之提升，因此呼籲適齡生育很重要。

另外，國健署提到，目前補助每位孕婦10次產前檢查、2次產前衛教指導服務、1次超音波檢查、1次乙型鏈球菌篩檢。

為了防治遺傳性疾病，針對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常的危險機率大於1/270者、經超音波篩檢胎兒可能有異常者、胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，也提供產前遺傳診斷及遺傳性疾病檢查，符合資格者可善加利用。

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