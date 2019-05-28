獨家》14歲兩小無猜嘗禁果 無套口交染淋病

2019-05-28 00:42

〔記者方志賢／高雄報導〕感染性病愈趨年輕化！高雄有泌尿科醫師遇到一名青澀少年帶著同樣幼齒的小女友來看診，他因尿道口流膿、解尿疼痛，被診斷患淋病，讓醫師更震驚的是「他們均未滿14歲」，經醫師「隔離訊問」，原來小女友曾為其他「疑似」得淋病男同學無套口交後，又替小男友口交，進而把病菌傳給小男友。

開業泌尿科醫師李嘉文表示，幾個月前有天週六中午準備下診，一名臉孔稚嫩的少年騎著電動車帶著小女友來看診，少年臉色難看，表示小便會痛，他追問「下面有沒有分泌物？」少年點點頭。

李嘉文請少年脫下褲子，「哇！內褲上都是黃色的膿」，問少年有沒有性行為？ 少年也說有。接下來讓醫師更驚訝的是，查看基本資料，並多次確認後，少年竟然只有「13歲還未滿14歲」。

李嘉文說，這是他行醫多年來遇到最年輕的淋病患者。為查明感染途徑，他「隔離訊問」這對小情侶，少年表示與小女友嘿咻時都有戴套，怎麼還會中鏢？原來兩人性行為前，小女友先替他口交，再戴上保險套做愛。

李嘉文也發現小女友曾為其他男同學無套口交，對方疑似染有淋病，把病菌留在她口腔，後來她又為小男友口交，進而把病菌傳給小男友。

醫師要2人一起掛號、吃藥，共同治療，避免「乒乓再感染」。醫師也提醒，要避免感染淋病，性愛時應全程戴保險套，若還有口交，也建議全程戴上口交套。

李嘉文說，口交套與一般保險套外觀無差異，只是沒有潤滑液，也比較不會有味道，市面上口交套較為少見，可使用一般保險套，把外層凝膠洗除後再配戴進行口交。

李嘉文強調，淋病是因感染淋病雙球菌，主要是接觸傳染，男性因淋病尿道炎症狀明顯，常會到泌尿科治療；女性常因無症狀而未就診，女性若染淋病，恐會引起輸卵管炎阻塞，男性則會導致輸精管阻塞，都易造成男女不孕症。

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