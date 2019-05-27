防火設備「下次」檢修日竟是3年前 家長怒控罔顧安全

2019-05-27 22:16

〔記者陳心瑜／新北報導〕三重區二重國小家長投訴指出，二重國小校園多支乾式滅火器未定期檢修，甚至超過檢驗期限1至2年，鋼瓶壓柄鏽蝕、外觀氧化，質疑校方罔顧學童安全。另外，校方也遭批評無故封閉部分廁所，學生只能跑到較遠廁所，二重國小校長蔡綉燕回應，接獲家長反映後已經改善消防設備，也澄清封廁所是為減輕學童打掃負擔。

新北市教育局指出，二重國小防火管理人（校長）未確實針對校內設備善盡檢查監督之責，已予以糾正並請學校立即改善。

教育局表示，針對新北市各級公立學校，每年都由專業廠商進行消防設備安全檢查，並報請當地消防機關備查，若檢查未過，教育局將會補助校方進行改善。

教育局坦言，若有落實稽查，貼在滅火器鋼瓶外的「下次安檢日期」應該是未來日期、而非過去日期。

新北市消防局火災預防科長程昌興表示，對於檢修不實，防火管理人（校長）、設備師應負責，消防局可依法對設備師開罰2至10萬元罰鍰。

程昌興說，乾粉滅火器平均3年更換一次藥劑，如果經檢查效能良好，的確可以超過3年不更換，但無論如何，鋼瓶上都應該要貼上下次執行檢查的時間。

對於封閉校內「千禧樓」4、5樓廁所，蔡綉燕解釋，該樓層是社團以及科任教室，使用頻率低，為了減輕學童打掃負擔，才會封閉，強調班級教室所在的樓層廁所並不受影響。

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