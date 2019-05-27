學校設備年久失修 蘇巧慧：教育部允補助3600萬

2019-05-27 21:50

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員蘇巧慧、吳秉叡今天邀集教育部次長林騰蛟等人至新北市新莊、樹林地區5所學校會勘設施，分別就學校操場、校舍、廁所等檢視，蘇巧慧表示，新北地區地狹人稠，校園設施除了師生使用外，也是在地居民休憩空間，長期下來設備年久失修。林騰蛟視察後認為急需改善，當場允諾補助近3600萬元。

其中，樹林國小，因為籃球場的年久失修，地面嚴重龜裂，甚至底層的瀝青與混凝土都已經露出，嚴重影響同學打球時的安全，加上校舍地理位置造成太陽曝曬問題，教室酷熱難耐。

文林國小則分別有排水溝改善工程與無障礙電梯工程，文林國小鄭校長說明，學校校舍為不同時期興建，導致校舍高低落差大，排水系統不一，使得學校每逢大雨必會嚴重積水外，對於校內身障生的移動更是一大阻礙。

另外，新莊福營國中的校內操場跑道已屆使用年限，跑道面層磨損嚴重，不堪使用，而跑道排水結構不佳，遇到雨天容易產生積水。三多國小是廁所老舊，仍使用一條溝的方式，不但容易有異味且常有管線破損漏水等狀況。山佳國小的禮堂外觀水泥剝落，二樓空調等設備也相當老舊。

蘇巧慧表示，福營國中全校師生超過1500人，校內還有田徑、棒球及女壘3個體育班，若沒有好的環境，恐怕將造成選手訓練上的困難，未來等待學校與新北市教育局向教育部提送計畫之後，會緊盯進度加速審議。

針對5所學校7個案件總計3600萬元的補助，林騰蛟當場允諾提供並強調慧盡快同意相關修繕計畫。

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