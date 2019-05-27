梅雨季黑板樹蟻害多 民怨住家慘遭波及

2019-05-27 20:57

［記者廖雪茹／新竹報導］春夏交際梅雨季節，很容因潮濕而產生白蟻之患。新竹縣竹北市民代表鄭建村表示，近日接獲民眾抱怨路樹黑板樹的白蟻快速蔓延到住家，屋內裝潢遭啃食，損失慘重，建議公所編列預算加強病蟲害防治。

竹北市公所表示，公園內或人行道樹木若發生病蟲害，在例行維護時發現會主動投藥防治，民眾若發現也可主動向公所通報。近日確實獲報縣政二路的黑板樹有蟻害，已通知委外廠商現勘了解後處理。

鄭建村表示，近日連續雨天，竹北市縣政二路一處民宅，因住家前方一棵路樹黑板樹有白蟻，快速蔓延到住家，屋內數十萬元的裝潢遭啃食嚴重，損失慘重。

他說，黑板樹在縣治區種植很多，去年光明國小前方公園的黑板樹發生蟻害，感染約6棵，其中兩棵因蟻害嚴重未存活；他建議，如蟻害嚴重，公所應儘快移除，以維護公共安全。除此之外，縣政二路及周邊公園多棵高大黑板樹，根部已造成人行道地磚損壞，每年秋天還會散發難聞的氣味，讓人無法接受。

此外，東平里民也反映兒五公園的黑板樹疑有白蟻危害。

鄭建村說，他在里長任內，每年都會碰到樹木病蟲害相關問題，因此建請公所編列預算加強防治，同時因正值梅雨季節，白蟻蔓延很快，籲請民眾留意。

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