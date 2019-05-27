保健》腸躁症好困擾 專家建議：可採低腹敏飲食

2019-05-27 19:58

〔記者林惠琴／台北報導〕腸躁症狂跑廁所好尷尬，專家建議，可採取「低腹敏飲食」，但必須在醫師、營養師控管下，且不可長期執行，部分特殊族群也不適用，以免造成營養失衡等問題。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉解釋，國外研究已證實「可發酵性的寡糖、雙糖、單糖及多元醇」，可能是造成腸胃道敏感的關鍵，攝取過多時會誘發腸躁症，容易發生無法在小腸被完全吸收而直接進入大腸，帶入水分造成腹瀉，或是經過腸道細菌發酵後，產生氣體引起腹脹、腹痛，相關高含量的高腹敏食物包含小麥、豆類、含有乳糖乳製品、大部分含糖飲料、蘋果、梨…等。

許惠玉說明，低腹敏飲食並非只是避免上述相關食物，而是必須在醫師、營養師建議下分三階段執行，第一階段是完全避免高腹敏食物，通常要一週以上才會見效，第二階段將高腹敏食物重新逐一加入至餐食中，測試病發原因，第三階段找出患者對個別食物腹敏狀況，提出相應飲食建議。

此外，許惠玉補充，台灣常見的低腹敏食物包含白米、糙米，以及火龍果、百香果、奇異果、草莓，紅蘿蔔、菠菜、茄子…等。

不過，許惠玉提醒，低腹敏飲食不建議長期執行，因可能減少蔬果、雜糧類攝取，會造成營養失衡，特殊對象如幼兒、老人、飲食不正常者也不適用。

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